Løsbikkjer kontra hoggorm

Leser i debatten om båndtvang i Vågsbygdskauen at Katrin Bråthen Thorkildsen mener at redsel for frittløpende bikkjer kan sammenlignes med fobi for orm og edderkopper. Det er jo en helt absurd sammenligning. For i motsetning til bikkjer som mer enn gjerne hopper opp på folk for å lukte, slikke og sikle på vedkommende, så vil en orm eller edderkopp prøve å komme seg vekk og gjemme seg. Så takke meg til en hoggorm som ligger i ro eller prøver komme seg vekk fremfor ei bikkje som kommer halsende i fullt firsprang imot meg.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn