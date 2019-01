Frp vant over KrF og V

Dessuten skjerpes karakterkravet i norsk for innvandrere, og statsborgerskap krever 8 år plettfri forberedelse og straffrihet. Og nesten hensynsløst understrekes det at falske opplysninger i søknad om asyl og innvandring skal slås fullstendig og hardt ned på og føre til absolutte konsekvenser og utkastelser for vedkommende. Bare livsviktig beskyttelsesbehov skal godtas for å komme utenfor EØS til Norge. Og slikt beskyttelsesbehov skal nå kunne oppheves når norske myndigheter anser forholdene i landet de kommer fra tryggere.

I tillegg ventes det at KrF får tre påfallende små statsrådsposter, og Venstre beholder sine påfallende små statsrådsposter.

Det betyr at Siv og Erna har fått veldig mye, og at det historiske øyeblikk med fire parter har gitt en kjemi som er begeistring i alle partier, og som lover godt for en lysende periode for den store statsminister Erna Solberg.

Og ny KrF-leder Ropstad fra Aust-Agder, som har sjarm som USAs president John F. Kennedy. Og som parkerer Jonas Gahr Støre og Ap i en bortgjemt barnehage i skogen.