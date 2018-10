Ingen klimakrise i sikte

Tarjei Breiteig hevder den 28. september at klimaet har nådd et irreversibelt vippepunkt. Dette begrunnes med sommerens langvarige varmebølge i midtre og nordlige Europa, som skyldtes blokkering av et høytrykk over dette området og som omfattet mindre enn 3 prosent av klodens areal.