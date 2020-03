Er det rom for å ikke være kristen på Sørlandet? (2)

Anne-Marie Wiland Lægdene og Øystein Olav Lægdene skriver at jeg selv velger å ekskludere min datter fra TROS (28.02.), men når alternativet går i mot mitt eget livssyn så bør man ha forståelse for at det ikke er et reelt valg.