Til miljøbevisste politikere

El-sykkelen min gikk tom for strøm da jeg la ut på en lengre sykkeltur forleden. Finnes det noe sted der man kan få ladet sykkelbatterier? Jeg bare spør da jeg vet at det finnes ladesteder for El-biler. Hvorfor ikke for El-sykler i denne tid hvor det teoretiske fokuset er på miljø.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn