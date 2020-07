Ikke alltid lett å være hvit heller

Det er ikke mange som går gjennom livet uten å få en eller annen uønsket kommentar slengt etter seg, og det å få en uønsket kommentar basert på hudfarge er jo ikke verre en å få en uønsket kommentar om for eksempel

overvekt. Uansett hudfarge, fasong, utseende eller væremåte blir vi alle før eller senere utsatt for idioter som slenger med leppa, men vi kan jo ikke bare legge oss i gråtende i fosterstilling hver gang en negativ bemerkning kommer flyvende. Hvite mennesker er ikke skånet for uønskede bemerkninger og handlinger de heller.

