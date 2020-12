Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Foto: Adeel Halim / X01794

1. januar trer den nye loven i kraft. Etter at Aps forslag om en nedre grense på 500 medlemmer for statsstøtte og kravet om en egen "samfunnskontrakt" led nederlag, er de praktiske mulighetene for å følge opp den nye lovens intensjoner i § 6 svært begrenset.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn