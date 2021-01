Informasjon om smitte

Hvorfor ikke bruke de gamle kommunegrensene til å informere om covid-19-smitte? Mange eldre er bekymret for denne smitten og lurer på om det er trygt å ferdes i bygda. Hvorfor ikke bruke de gamle kommunegrensene når det informeres om smitte? Det er jo ingen vits i at folk i Søgne skal være bekymret for å ferdes ute om smitten er i Randesund eller Tveit eller i sentrum (Kristiansand). Det burde være en enkel sak for kommuneledelsen å gi en pekepinn så hvor smitten befinner seg i antall personer. Vi i Søgne og Songdalen ønsker og å få litt mer konkret lokalisering på smittede.

