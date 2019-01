Forlenget støtte til byens barn

Venstre setter folk først og mennesker foran systemer! Og vi vil takke ordføreren for initiativet han har tatt, og arbeidet som har vært gjort til nå, til støtte for de barna som var tenkt rykket opp fra sitt nærmiljø her i byen vår fordi deres mødre har fått avslag på sine asylsøknader.