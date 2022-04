I februar ble det klart at de ønsker å nedskalere Sørlige Nordsjø II fra 3000 MW til 1500 MW. I tillegg har de avvist muligheten for hybridkabel med den konsekvens at utbyggingen vil være avhengig av store statlige subsidier.

Siden den gang er det brutt ut krig i Europa, og energikrisen som rammet før jul er blitt enda sterkere. Det fremstår nå klinkende klart at Putin bevisst har holdt igjen på gassleveransen til Europa som oppkjøring til invasjonen av Ukraina. Det har han gjort for å skape uro, sinne og konflikt som følge av høye priser. En klassisk splitt og hersk-manøver. Det viser med all tydelighet hvor viktig det er at vi blir kvitt avhengigheten av russisk gass.

EU tar nå grep. Og på rekordfart har de lagt frem sin nye plan for å kvitte seg med avhengighet av russisk gass. Det blir vanskelig, men det er mulig. Amerikanere klarte å bli kvitt avhengigheten sin av olje fra Midtøsten i kjølvannet av terrorangrepet 11. september i 2001. Men det krevde tøffe politiske prioriteringer, og vilje til å handle.

Nå må Norge bidra sammen med våre europeiske allierte, og få opp energiproduksjonen. Det må åpnes for 3000 MW på Sørlige Nordsjø II-feltet, hybridkabelen må bygges slik at vi knytter oss til det europeiske energimarkedet og løsriver oss fra Putin sitt stramme grep over europeisk energipolitikk.

Jeg deltok for kort tid siden på årsmøte til Kraftfylka. Regjeringen var på plass med statssekretær i Olje- og energidepartementet. Jeg benyttet anledningen til å videreformidle bekymringene til næringslivet på Agder. Nedskalerte planer for utbygging av Sørlige Nordsjø II setter i verste fall hele prosjektet i spill. I beste fall krever det store statlige subsidier som meg og deg må betale for gjennom skatteseddelen.

Regjeringen har bestemt at utbyggingen av feltet skal ut på auksjon. Det betyr at det fortsatt er tid til å endre rammebetingelsene for auksjonen. Den er ennå ikke lagt ut på høring, men det må handles nå. Agder-benken må presse på mot regjeringen. Vi har ingen tid å miste. Som et minimum bør de dele auksjonen i to. Ett alternativ i tråd med det regjeringen har foreslått. Og ett alternativ som legger opp til 3000 MW og hybridkabel. Da vil vi få frem de reelle økonomiske forskjellene, konsekvensene av tapt energiproduksjon og totale utslippskutt. Et annet alternativ er å legge opp til 3000 MW, men å dele opp i mindre felt. Det ønsker også store deler av bransjen.

Europa skriker etter mer energi, og om vi mener noe med et europeisk samarbeid, så kan ikke vi sitte hjemme og tviholde på egne energiressurser. Ja, prisene er for høye for både privatpersoner og næringsliv nå. Det er det ingen tvil om. Det må tas grep. Et godt sted å begynne er generelle skatte- og avgiftskutt. Det må være mulig når staten håver inn flere milliarder om dagen i olje- og gassinntekter. Da kan vi føre en politikk som skåner industri, familier og næringsliv samtidig som vi bidrar til europeisk solidaritet og sikkerhet gjennom vår rolle som energileverandør. Det gjelder bare å ha politisk kløkt og handlekraft.

