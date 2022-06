Mange lurer på hvorfor lærerne streiker når resultatet i kommuneoppgjøret ble bedre enn i privat sektor. Det forstår vi. For lærerne i skolene våre er derimot situasjonen en ganske annen enn det blir framstilt av KS. Nok en gang er resultatet i kommunene bedre for alle andre enn lærerne i skolene. Det er lett å la seg rive med i regnestykkene til KS og til deres illusjon av en virkelighet. For det er nettopp det, en illusjon.

For noen år siden dro pedagogikkprofessoren John Hattie rundt på turné i verden og Norge med resultatene fra sin store metastudie på læring. Senere har Thomas Nordahl dratt på samme signingsferd rundt i landet, og en samla kommunal sektor har trykket dem, og deres budskap, til sitt bryst. Det paradoksale er at deres hovedfunn, nemlig at lærerens kompetanse er viktigst, blei helt glemt i blodtåka for å «effektivisere» skoleverket.

Når KS nå kommer ned fra elfenbeinstårnet for å snakke med oss vanlige folk, har de glemt disse funnene. De påstår med stor selvsikkerhet at kommunene ikke har problem med lærerrekruttering. De bortforklarer at nesten 20 prosent av undervisningstimene i skolene blir holdt av folk uten lærerutdanning: «Ja, men de har en utdanning som vi kan likestille med tradisjonell lærerutdanning». Sett dette utsagnet inn i hvilken som helst annen yrkessammenheng og spør deg selv om det er greit. Tenk deg å møte det på Sørlandet sykehus: «Vi hadde dessverre ikke en kardiolog (hjertelege) i dag, men vi har en veterinær – det er jo nesten det samme».

Kjenner du en ungdom som ønsker å ta mer enn fem års utdannelse, vel vitende om at de kunne like gjerne bare kommet innom etter russetida og fått samme jobb?

Kjenner du en ungdom som ønsker å ta mer enn fem års utdannelse, vel vitende om at de kunne like gjerne bare kommet innom etter russetida og fått samme jobb?

Det er noe av det streiken handler om. Vi er lei av den konstante nedsnakkinga av lærerprofesjonen, for vi ser effektene den har. Vi streiker for lønn, en lønn som gjør at våre gode lærerkolleger ikke konstant ser seg om etter nye jaktmarker. Vi streiker for at 40.000 lærerutdannede lærere har valgt seg en annen jobb enn skolen bør bekymre flere enn oss. Vi streiker fordi vi ikke får nok nyutdannede lærere til å bli i skolen mer enn noen få år. Vi streiker fordi søkertallene til lærerutdanningene peker nedover for tredje året på rad. Vi streiker for framtida og statusen til lærerprofesjonen. Vi streiker fordi 1 av 5 som kaller seg lærere mangler lærerutdanning. Vi streiker for verdsettelsen av en lang profesjonsutdanning og bred kompetanse.

God undervisning og god opplæring er vårt ansvar, og det er vårt ansvar å si fra når dette ikke lenger lar seg gjøre. Vi forstår at streik kan oppleves som uforsvarlig etter en pandemi, og mens det er krig i Europa. For oss er det uforsvarlig å la være. Det handler om kunnskap, verdier og demokratisk beredskap.

I virkeligheten. I den egentlige virkeligheten for oss som ikke har et elfenbeinstårn å gjemme oss i, er situasjonen allerede uforsvarlig, og vi ser ingen signaler om bedring i årene framover.

Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne!

