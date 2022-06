Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Lederen av overgrepsmottaket roper varsku. Hun beskriver en seksuell kultur blant ungdom med kvelning(!), voldtekt, press om analsex, bleking av analring og andre syke ting.

Jeg mener at nå må vi voksne ta grep og hjelpe ungdommene på rett kjøl. Mye alenetid med hard porno kan føkke opp et ungt sinn.

Jeg håper at lærere, helsesykepleiere på skolene, foreldre, de som jobber på ungdomsklubber osv ser hvilket stort ansvar vi har.

Vi må beskrive for ungdommene hva som er bra sex. At kos og klining er bra nok. At de ikke behøver å være med på noe de ikke har lyst til. Sex skal være godt, gøy og en kilde til glede og nytelse.

Selv om vi kanskje blir oppfatta som gammeldagse.

Innlegget er forkortet. Red.

