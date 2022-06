Jeg har fått inntrykk av at US Army skal få bruke områder i Norge der Norge ikke skal ha innsyn i deler av områdene.

Videre at amerikanerne skal ha lov til å hente inn norske statsborgere til områdene som US disponerer. Jeg er bekymret. Vi vet fra før at amerikanske militære bruker torturliknende metoder på fanger, for eksempel «waterboarding», i det amerikanske området Guantanamo på Cuba.

Hva slags lyssky virksomhet de har tenkt å foreta seg på norsk jord, vet vi ikke. Og vil heller ikke få vite det. Vi har også god dokumentasjon på at vi ikke alltid kan stole på det som amerikanske ledere forteller oss. Det er ikke slik at de alltid snakker sant.

Men hvorfor så lyssky, og hvorfor på norsk jord?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.