Hvorfor eksisterer det en slik forskjellsbehandling?

Dette er utgangspunktet for Jorunn Aanensen Kalviks saklige og opplysende kronikk 11.03. Så refererer hun Amnestys rapport fra januar i år som dokumenterer Israels apartheidpolitikk overfor palestinerne. Dette provoserer Bjarte Bjellås og Vidar Olsen. Men dem om det.

Amnestys rapport om israelsk apartheid er den fjerde i rekken. En av disse rapportene er skrevet av den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’SELEM: «A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is Apartheid». Det juridiske rammeverket som rapportene måler påstandene om apartheid mot, er Den internasjonale apartheid konvensjonen av 1973 og Romastatuttene knyttet til Den internasjonale straffedomstolen av 1998.

Ifølge dette rammeverket består apartheid som forbrytelse av tre elementer: Et mål om å opprettholde et system av dominans av en gruppe basert på rase, etnisitet e.l. over en annen slik gruppe; systematisk undertrykkelse av en gruppe, som nevnt, over en annen, og en eller flere inhumane handlinger som blir utført på en allmenn og systematisk basis i overensstemmelse med nevnte politikk.

Konklusjonen i rapportene er klare: Israel fører en apartheidpolitikk overfor palestinerne. Forøvrig er Vestbredden og Gazastripen ulovlig okkupert. Byggingen av de israelske koloniene på Vestbredden er ulovlig. De palestinske flyktningene nektes retur, selv om de har rett til det ifølge folkeretten. Dette for å nevne noen av Israels forbrytelser.

Organisasjonen «Forsvar folkeretten», som består av advokater, skal 5. april arrangere en dagskonferanse. I invitasjonen til konferansen skriver de bl.a.: «Mens andre lands brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene blir straffet med tunge sanksjoner, møtes Israels brudd på internasjonal rett kun med verbal kritikk. Den israelske okkupasjonen av palestinske områder har nå vart i 55 år, og blokaden av Gazastripen er inne i sitt 15. år. FNs sikkerhetsråd vedtok for fem år siden resolusjon 2334 som krever respekt for 1967-grensene og en øyeblikkelig byggestans av de israelske bosettingene. Likevel fortsetter israelske myndigheter sin rettsstridige politikk uten å bli ansvarliggjort.»

Så følger det avgjørende spørsmålet:

Hvorfor eksisterer det en slik forskjellsbehandling?

