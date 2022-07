I likhet med andre despoter historien har vist oss i sine grimmeste utgaver, har heller ikke Putin evne til å se hvor grensen går for undertrykking og lidelse. Dette minner om spillegalskap: når tapet er størst, dobles innsatsen i håp om å vinne tilbake det tapte. Spillegalskap kjennetegner mennesker som ikke lenger klarer å se konsekvensene av sine egne handlinger, og som forsetter spillet etter at det er rasjonelt å stoppe. Dostojevski har skildret denne selvopplevde lidelsen i boka «Spilleren». Putin burde ha lest sin landsmanns kloke betraktninger før han dobler innsatsen på vei mot sin egen undergang.

Finnes det andre forklaringer utover personlig maktbegjær og manglende empati på denne galskapen? Neppe! Hvis det var så enkelt ville Putin ha stoppet krigen for lengst for å gjenvinne siste rest av ære. Han burde rasjonelt ha innsett at det ikke lenger er mulig å oppnå den russiske drømmen om storhet, rikdom og respekt. Så langt har Putin oppnådd det motsatt. Nå sist med å sprenge kaia i Odessa etter at en avtale om korneksport er underskrevet. Likevel fortsetter han spillet mot sin egen og folkets undergang og vanære. Til sist venter kun et ettermæle med en gjeld det ikke lenger er mulig å betale.

Er det noen som er i stand til å stoppe dette skadeskutte individet, omgitt av livredde klakører? Jo, det finnes håp. Alle som lider av spillegalskap, må før eller siden se seg selv i speilet og innse at alt er tapt. Mens nesten hele verden hyller og støtter president Zelenskyj og tapperheten i det ukrainske folk, fortsetter Putin å fornedre sitt eget folk med frykt som viktigste våpen. Han minner mer og mer om Dostojevskis selvforaktende og tragiske skikkelse, mens har fortsetter å tømme siste rest av statskassen i tro om at alt kan vinnes tilbake.

Det finnes god behandling mot spillegalskap. Behandlingen er dessverre forbundet med mange nederlag og tilbakefall. I Putins tilfelle tror jeg bare livets harde realiteter kan helbrede en så skakkjørt pasient. Det kan dessverre ta tid.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.