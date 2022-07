Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Legg bedre til rette for sykling i Kirkegata for de som må sykle, siden Markensgata er «ulovlig» for syklister på dagtid.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.