Det er ett år igjen til neste valg, og det er kanskje på tide at vi setter oss ned med en kopp kaffi og ei «kjøbekage» for å se på hva dere trenger av midler fra kommunebudsjettet.

For er det ikke nettopp dette Kunstsilo skal bli? Ei lettsolgt «kjøbekage» til glede for byens næringsliv?

Men først av alt:

Gratulerer med ny Kunstsilo-logo til kr 7-800.000 i gult og svart. Da den ble lansert den 1. april i år, trodde jeg det var en aprilspøk. Men jeg ser nå i ettertid at logoen er en genistrek av de sjeldne.

Som gammel reklamemann vet jeg jo at sjokksalg på «kjøbekage» i supermarkedet selger bedre om man skriver tilbudet på gul plakat med svart sprit-tusj, enn om man eksempelvis bruker hvit plakat og blå sprit-tusj.

Dessuten: Å lage logoen mest mulig kompatibel med IK Start sin gule og svarte profil, er jo en no-brainer! En selvforklarende vinneroppskrift! Hvorfor har ikke noen kommet på dette før? Og hvorfor ikke like godt kjøre samme vinneroppskrift på Åråsen Stadion hvor LSK har samme kompatible profil?

Jeg vet ikke om det finnes forskning eller annen empiri som kan fortelle oss noe om likheten mellom fotball-hooligans og kunstinteresserte. Men jeg tviler ikke på at de strategiske valgene dere har tatt er basert på at dere ser fremover nå som «gjorten er spist».

Som gammel reklamemann har jeg også i håp om å tjene 7-800-000, kontaktet Tate Museum of Modern Art i London. Overfor dem har jeg foreslått at også de fornyer sin logo slik at den blir kompatibel med logoen til Manchester United, Arsenal, Loverpool, Liverpool eller hva de nå heter.

Deres fullsatte stadioner med 60-70.000 hooligans vil nok styrte av gårde til Tate Gallerier etter hver kamp, tipper jeg.

Som gammel reklamemann ser jeg også for meg andre samarbeidspartnere, synergier og spin-offs.

Hva om vi alle møttes på Coop-Prix for å gi hverandre en bamseklem? Prix har matchende logo, og kan sikkert lansere tilbud på 32-pack med sorte tørkeruller i gul pose?

Og hva med å få med Kaptein Sabeltann på laget? Gull og Svart kappe er da mer sørlandsk enn noe annet. Dessuten den fleibete abekatten Julius! Svart sjimpanse med gulaktige øyne omgitt av gule og svarte bananer har alltid vært en sikker vinner på europakartet.

Bilbao vil bli grønne av misunnelse.

Men over til noe helt annet:

Har dere vurdert å flytte Kunstsiloen til Kongsgårdbukta?

Der kan den bli en arkitektonisk perle ved siden av Sør Arena, og ikke minst sentralt beliggende i forhold til Kunstsilos nye kjernepublikum.

Dessuten kunne man bygget opp en litt finere kopi av hovedstadens Barcode på de bryggene som eies av Kristiansand Havn i området.

For det må jo innrømmes: Kunstsilo har en usedvanlig dårlig arkitektonisk plassering der den ligger i dag. Omgitt av de stygge kaninburene som byens eldre har bosatt seg i, den stygge klatregreia i bakkant og rukleverket som angivelig skal være en kulturskole for strøkets manglende barn og unge.

Odderøya for øvrig er et av byens vakreste steder. Kommunebudsjettet tar vare på hele 82 bygninger der som huser en rik flora av kunstnere. Man har dessuten et eget matkultursenter (Geitmyra), der man ikke får servert kjøbekage.

Jeg håper at Odderøya forblir slik, og takker Odderøyas venner for at Høyre og Ap aldri har fått gjennomslag for å bygge ned øya med nye kaninbur for byens eldre, slik de nå planlegger å gjøre med Lagmannsholmen.

Når vi nå ser at interessegruppen «Arkitekturopprøret» synger ut om hvordan konformiteten og misforstått modernisme er i ferd med å sluke området og utsikten fra Kunstsiloen, så er det bare å flytte den til Sør Arena.

Det vi trenger på Odderøya er et mangfold av kunst og kunstnere som er frie i sin utøvelse og sine uttrykk.

Et sted uten «kjøbekage», hvor unik og lokal egenart springer ut og begeistrer, fremfor å konkurrere om billigst pris på de velkjente opplevelsesoppskrifter man finner i de fleste andre byer i Europa.

Jeg tror byens kunstnere er enig i dette, men at det kanskje kan være litt skummelt for dem å si i fra om det – eller gjøre opprør.

Har dere i SKMU forresten spurt byens kunstnere om hva slags forhold de har til «kjøbekage»?

Jeg håper på svar.

