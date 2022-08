Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

I år 2021 hadde Glitre driftsinntekter på 2487 millioner. Samme periode hadde Agder Energi driftsinntekter på 20474 millioner.

Ved en eventuell fusjon skal kunde og markedssenteret ligge i Buskerud.

I fusjonsplanene står det fritt oversatt:

Flere stillinger skal forsvinne ved naturlig avgang i Agder Energi.

Kundesenter skal ligge i Buskerud.

Mindre innleie.

Mindre sosial omgang med ansatte.

La ansatte reise lengre og ikke la dem jobbe like mye i nærområdet som de bor i. Årlig estimert utbytte på kun 137 mill. fordelt på alle eierne i begge selskap.

Konsernsjef Steffen Syvertsen skriver til kommunedirektøren i Lyngdal at en vanlig husstand kan kanskje spare 250 kroner (3-4 prosent) av nettleien i året. Men nettleien forventes å øke framover grunnet det grønne skiftet, og da blir beløpet også mye mindre.

På disse grunnlag er det kun Glitre Energi som tjener på en eventuell fusjon. Agder Energi er alene så store at de kan klare det grønne skiftet helt alene, uten problem.

Glitre Energi har med selskapet de eier Zephyr oppført seg meget dårlig overfor Norge som nasjon og overkjørt innbyggere i Norge siste årene. Før søknader er i orden har vindparker blitt bygd uten å høre på innbyggerne, uten å ta hensyn til natur. Kun sett på økonomisk vinning.

Når vindparkene er ferdig bygd har de blitt solgt til store fond med adresse på skatteparadiset Cayman Island. Så overskuddet fra vindmølleparkene forsvinner ut av Norge og ned til Cayman Island. Igjen står Norge med ødelagt natur, og innbyggere som har fått ødelagt sine liv og hjem med støy og lysforurensing. Dette er også blitt belyst i TV2.

Jeg kan ikke skjønne at noen eiere av Agder Energi vil at selskapet skal bli forbundet med slik oppførsel.

Det er stor fare for at mye norsk natur nå framover skal raseres, og enda mer av overskuddet lander i skatteparadiset Cayman Island til ukjente bakmenn.

Stor fare for at store prosjekter som vindmølle eller solcelleparker blir satt ut på anbud til utenlandsk arbeidskraft til lønninger og levevilkår langt under tariff.

Agder Energi bør ikke gjøre inngrep i mer natur, men heller fokusere på å effektivisere vannkraften.

Jeg mener en slik forretningsmodell som Glitre kjører ikke er Agder Energi verdig.

Agder Energi må ta vare på sine ressurser i Agder og verne om sine ansatte og innbyggere.

Agder og Buskerud er ikke naboer og bør ikke fusjonere.

Nei til fusjon!

