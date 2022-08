Vel, Støre fortjener 6, dersom det kun er hans fasthet, ordrikhet og overbevisende holdning som teller, han var flink.

I skrivende stund tipper jeg Norge nå har passert langt over 100 milliarder i ekstra gass- og strøminntekter – merk ekstra.

Støre starter hele «forstillingen» med feil fakta: – «Denne krisen skyldes Ukraina- krigen». Fakta er at strømkrisen startet i fjor! Våre ledende politikere bør holde seg til sannheten.

Vi hørte i går fra Støre at «Vi må alle bidra i denne forferdelige krisen Putin har satt oss i». Jeg og mange med meg er enige i det. I dag bidrar vi alle – unntatt verdens rikeste land…., VÅRT LAND – sitat: «Vi har aldri før fått slike veldig høye priser for gassen, vi åpner alle kraner.»

Dette betyr at det er kun vi vanlige folk og vanlige bedrifter som bidrar. Staten, kraftverkene energirelaterte selskap skuffer inn penger, og kaller det bidrag...

Dersom jeg hadde kjøpt en vare for 12 øre og solgt den for 6 kroner, hadde jeg blitt kalt mye, men dugnadsarbeider tror jeg ingen ville kalt meg.

Dersom Norge hadde brukt noe av pengene sine på våre «allierte i EU», da hadde det vært bidrag.

Disse milliardene Norge har tjent ekstra bør være minimum av det som går tilbake til personer og bedrifter.

Heller ikke da er det bidrag – da er det et nullregnestykke.

For å balansere dette – Erna Solberg var ikke mye bedre – hennes taktikk var litt tårer i øyekroken. «EU sto opp for Norge i pandemiene med vaksiner, nå er det vår tur til å bidra…»

Våre to fremste politikere klarer å overbevise presse og nordmenn om at det å tyne nordmenn og utlendinger for så mye penger det er mulig å få ut av dem – er et …. bidrag.

Jeg hadde aldri trodd at kommunistpartiet Rødt skulle være partilederdebattens mest klare og tydelige parti, men det klarte de!

Mitt spørsmål til alle leserne: Er det å ta superprofitt for en vare alle må ha bidrag eller bedrag?

