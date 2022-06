Selvsagt ønsker de som vil ha reversering også en raskest mulig prosess, før motstanderne kan mobilisere, eller før man klarer skjønne at det ikke finnes lovhjemler for staten til å tvinge kommuner til å avholde folkeavstemning. Eventuelt, frem til man skjønner at man går mot Hurdalsplattformen. Det finnes svært få gode argumenter for folkeavstemning, for den er i bunn og grunn en meningsløs ressursbruk, ettersom den kun er rådgivende. Sånn sett kunne man like godt droppet folkeavstemningen første gangen også.

Folket vet som regel ikke hva som er godt for dem uten at det er utført grundige utredninger. Hvis, om, atte vi skulle avholdt en folkeavstemning, ville det være klokt å vente med den til Statsforvalteren har fått en sjanse til å utrede og gjøre en tilstrekkelig konsekvensanalyse. Først når dette er gjort, kan folket få en reell sjanse til å ta stilling til kommunestrukturen på et informert grunnlag. Derfor er det mitt syn at vi bør vente med å avholde en eventuell (rådgivende) folkeavstemning til neste kommunevalg, slik at ikke avgjørelsen blir tatt basert på følelser, og populistisk retorikk fra gamle Søgne-politikere som forsøker å beholde sitt inntektsgrunnlag.

Innlegget er forkortet. Red.

