Lovfester aktivitetstilbud for demente

Ifølge Folkehelseinstituttet er det i dag mellom 80 000 og 104 000 demente i Norge. Kommunen har i dag ansvaret for å gi demente et meiningsfullt aktivitetstilbud på dagtid. Dessverre ser vi at mange kommuner enten ikke har et slikt tilbud, eller at tilbudet er for dårlig.