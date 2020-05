Feilslutninger om etisk refleksjon

På fvn.no 4. mai hevder forfatter Birger Emanuelsen at jeg på et Civitaseminar for nesten 10 år siden, skal ha latterliggjort at sykepleiere skal ha ønsket en time etisk refleksjon pr arbeidsuke «for å kunne diskutere forhold til pårørende, problemstillinger knyttet til sykdom og død».

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn