Til kommunestyrerepresentantene i Birkenes og Lillesand

Dette skrivet er i utgangspunktet beregnet på Birkenes, men politikere i Lillesand bør være klar over at de planlagte turbinene på Nordbøknuten er like ødeleggende, de er bare færre og en anelse mindre, 205 meter.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn