Regiondirektør Eilertsen fortsetter sitt og KS sitt engasjement mot lærere og skolen. Han gjentar mye av det samme som han skrev i et innlegg tidligere i Fædrelandsvennen (for øvrig helt likelydende med innlegg alle regiondirektørene landet rundt har hatt – avslørt av NRK).

Etter oppgjøret i 2019 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som skulle skaffe seg bedre kunnskap om bruken av undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning. Oppdraget for å utarbeide tallgrunnlaget ble gitt til Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporten viser at det i grunnskolen er noe over 15 prosent av undervisningstimene som gjennomføres av noen som ikke har godkjent lærerutdanning, i videregående skole er tallet noe over 20 prosent. KS ville ikke anerkjenne rapporten, og trakk seg fra videre arbeid.

Hvorfor anerkjenner ikke KS talla som ligger i rapporten fra SSB, Steinar Eilertsen?

Forhandlingsdirektøren i KS; Tor Arne Gangsø, hevder til det kjedsommelige at lærerne ikke har hatt en mindrelønnsutvikling de siste 6 år, slik vi i Utdanningsforbundet hevder. I innlegget til Eilertsen bekrefter faktisk regiondirektøren at Gangsø har feil i sin påstand. Ifølge Eilertsen har lærerne siste 6 år hatt en lønnsvekst på 16,2 prosent, mens andre med høyere utdanning i kommunesektoren har hatt 19,1 prosent.

Har lærerne hatt en betydelig mindrelønnsutvikling de siste 6 årene, Steinar Eilertsen? Eller har Tor Arne Gangsø rett når han hevder at det ikke har vært en mindrelønnsutvikling?

Eilertsen berører profilen på oppgjøret og fokuset på at nyutdannede har fått et godt oppgjør. Det skrytes av at disse har fått opptil 36.000 kr ekstra. Det er riktig at de har fått tillegget, men finansieringa av disse tilleggene er delvis gjort ved at ansiennitetstillegg på 2 og 4 år er fjernet, slik at nyutdannede nå ikke får ansiennitetsopprykk før etter 6 år. Nyutdannede får egentlig bare pengene nå som de skulle hatt etter 2 og 4 år. Etter 6 år er de på den lønna de ville hatt uansett etter 6 år. Denne ordningen er for øvrig gjort gjeldende for alle, med ett unntak, ikke bare for lærere, og er derfor ikke et virkemiddel for å rekruttere lærere til skolen.

Tror du virkelig, Steinar Eilertsen, at en slik løsning vil være det som sikrer rekruttering av lærere i norsk skole?

