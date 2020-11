Reiselivet på Sørlandet trenger gode vilkår for å reise seg

Denne uken annonserte næringsministeren at staten vil dekke 50 prosent av reiselivsbedriftenes faste utgifter – i hvert fall frem mot jul. Nå setter vi vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden til minst 70 prosent, slik den var i juli, skriver forfatteren. Foto: Stian Lysberg Solum

Vi er lettet over at vi endelig har fått på plass en kompensasjonsordning for reiselivet, men forslaget om økt overnattingsmoms truer næringens mulighet til å komme oss igjennom krisen. Reiselivsbedrifter i landsdelen står i fare for å gå konkurs og mange kolleger frykter for framtiden.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn