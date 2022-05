Mandag 18. april skrev Fædrelandsvennen at den svenske kunstneren Carolina Falkholt kommer til Kristiansand for å legge sitt kunstneriske inntrykk på byen.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Falkholt er tidligere kjent i Sverige for sin provoserende kunst, blant annet verket «Lesbisk häxhora» i Göteborg. For å gjøre dette, får Falkholt nærmere 300.000 kroner fra Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Dette er ikke første gang en kunstner får store summer for å lage tvilsom kunst i Norge. Hvert år gir norske kommuner, fylkeskommuner og det statlige Kulturrådet millioner av kroner til kunst, som folk flest ikke er villig til å bruke penger på.

Norge bruker penger som fulle sjømenn, når det kommer til kunst. Enten det er å gi penger til en kunstner som driter maling ut av rumpa, en kunstner som ruller rundt i sin egen avføring, eller en kunstner som lager et maleri av mensenblod, så er det ingen grenser på hvor mye penger vi er villige til å kaste etter slike såkalte kunstnerne.

Samtidig som vi gjør dette, så har Kristiansand kommune langt større og viktigere problemer som disse pengene heller burde gå til. Flere skoler i Kristiansand melder at de ikke har råd til nye og oppdaterte bøker til sine elever, og at de derfor er nødt til å gi sine elever gamle, slitne bøker, som ofte inneholder utdatert eller manglende informasjon.

Kommunen har også et problem med barnefattigdom. I flere bydeler i Kristiansand vokser alt fra en tredjedel til nesten halvparten av barn opp i fattigdom. Denne andelen fortsetter å vokse, og det gjøres lite av politikere for å ta hånd om dette voksende problemet.

Disse problemene stammer ikke av at kommunen ikke har råd til å ordne opp i disse sakene. Tvert imot, så handler dette heller om at kommunen og våre politikere ikke tar seg råd. Her er det snakk om mangel på politisk handlekraft, og politikere med skeive prioriteter.

Derfor er det tragisk at Falkholt gis en så stor sum penger for å male i Kristiansand. Hennes kunstneriske stil kan kort oppsummeres som «penis og vagina kunst», en kunstnerisk dybde man ville forventet av en 12 år gammel gutt, ikke en voksen kvinne med offentlig pengestøtte.

Formålet med denne artikkelen er imidlertid ikke å si at Falkholt ikke skal få male kunsten sin her i Kristiansand. Tvert imot mener jeg hun skal få male så mange peniser og vaginaer hun vil på Kristiansands vegger. Veggkunst og annen kunst i offentligheten beriker samfunnet, og gjør gatene våre mer fargerike og livlige.

Men det skal ikke være på skattebetalernes regning.

