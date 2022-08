Kva gjer miljøministaren med problemet? Ingenting! Set matministaren krav om opprydding som eit vilkår for å få subsidiar? Nei!

Bønder får lov til å forsøple eigen eigedom med eige avfall av jern. Det er lett å sjå det rundt på landsbygda frå bilen. Det er kort avstand får den eine reiskapen som er sett bort, til den neste.

Kommunane burde få slutt på slarveskapen ved at dei samlar inn søpla, og lar eigaren betale for arbeidet.

Søpla ligg i augo for dei som vil sjå. Hadde eg fått lov, kunne eg skrive heilt nøyaktig kvar denne søppla ligg. Miljøministaren må reise med fly sia han ikkje har sett eller gjort noko med denne søpla. Og aldri har eg sett eller høyrt at nokon frå bondelaget vil ha slutt på dette uvesenet. Bøndene får over 10 milliardar i subsidiar dette året, det er dei vel unte. Med dei pengane burde det fylgt eit krav om gjenvinning av reiskapar av jern som dei ikkje brukar. Regjeringa Solberg, Frp-statsrådar, gjorde ingenting for å rydde opp. Nå er spørsmålet: Er søppel liggande og slenge ute på gardsbruka ei sak for Sp?

Innlegget er forkorta. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.