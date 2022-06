I disse tider kan det være lurt å dvele litt med innledningen i Bøkenes bok, slik det står skrevet i 1. Mosebok 1.27.

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.»

Slik har det vært til alle tider, og slik vil det fortsette å være – til tross for all verdens parader, flagg og omskrivning av kjønn.

Og takk og lov for det!

For hvis ikke det hadde vært slik for de aller fleste, ville menneskeheten dødd ut for lenge siden, og følgelig hadde heller ikke et slikt tema vært satt på dagsorden.

Det bør gi grunn til betydelig ettertanke.

