Stortingsrepresentant Mykjåland skylder på de borgerlige for at det er bygd mer vei i Norge enn noensinne de siste årene.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Selv ønsker hun seg tilbake til tiden da sosialistene styrte og veibygging var stykkevis og delt.

Nye Veier har vært en gave til veibyggingen her på Sørlandet, og det kan ikke stanse nå.

Men det ble som flere av oss fryktet med den rødgrønne regjeringen, veibygging blir ikke prioritert denne gangen heller.

Nei, det er ikke tida for å angripe Nye Veier, det er tida for å styrke selskapet med mer penger slik at den planlagte utbyggingen kan fortsette.

Staten tjener mer penger enn noen gang på olje og gassproduksjon, bruk av disse pengene på fortsatt utbygging.

Her må regjeringen reagere for en gangs skyld. Reager nå, for en bedre samfunnsøkonomi og flere sparte liv.

