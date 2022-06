Da Karl 12. på begynnelse av 1700-tallet på kort tid gjorde sitt andre forsøk på å erobre Norge, dro han på erfaringene fra sitt første felttog som i sin helhet omfattet Sør-Østlandet. Denne gangen startet han i stedet med trønderne. Som kjent gikk det dårlig for angriperne.

Da Christian Fredrik i 1814, i egenskap av danskekongens nyutnevnte statholder i Norge, fikk for seg at han kanskje kunne høyne innsatsen, fikk han behov for først å se hvilke kort han hadde på hånden. Dermed la han bak seg Christiania og dro til Trøndelag for å hente nødvendig støtte til planene om løsrivelse og kongetittel.

Nyheten 12. mai om at revidert nasjonalbudsjett ville bety utsettelse med Ocean Space Centre i Trondheim fikk i følge Adresseavisen «flere Ap-topper til å se rødt». Vi fikk ingen forvarsel om dette, sa NTNUs Tor Grande. De må bare snu. Så enkelt er det, sa Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag til VG.

Og snudde gjorde de som kjent. En knapp uke senere.

Regjeringens beslutning om å legge til rette for mulig reversering av kommunesammenslåingen her sør kom også uten forvarsel, sier ordfører Oddvar Skisland, som ifølge avisen er «veldig skuffet». Overfor kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik har han uttrykt at «dette misliker vi sterkt».

Ifølge Arbeiderpartiet i Kristiansand er ikke de lokale politikerne blitt involvert i prosessen, og partiet melder at de «oppfatter dette som et stort tillitsbrudd og et brudd på Hurdalsplattformen». Lokale stemmer fra partiene Høyre og Venstre gir på samme måte til kjenne sin skuffelse.

Uansett hva man mener om kommunesammenslåingen, er det åpenbart at Arbeiderpartiet har ignorert de praktiske, psykologiske, økonomiske og politiske utfordringene som nå ligger foran storkommunen. Muligens følte Støre han hadde litt å gå på etter sitt nylige besøk og hans signaler om lokal og regional prioritering under den lovede havvindsatsingen.

Det er noe vakkert over det sørlandske flegma. Liksom dets asiatiske motstykke ivaretar det både ære og dialog ved å unngå for store, direkte og krenkende utsagn. Men det er en tid for alt. Også for sinne. Kanskje trenger sørlendinger et kurs i sinnemestring? Det kan gi god mestringsfølelse å greie å bli sint når det trengs!

