Byvekstavtalen har hengt som en mørk sky i den politiske horisonten i flere år allerede. Heldigvis har den på grunn av lang behandlingstid i departementet enda ikke blitt en realitet. Nå skal bystyret ta stilling til om hvorvidt man skal gå inn i forhandlinger eller ikke, foreløpig med stort politisk flertall. På andre enden av forhandlingsbordet sitter statssekretær Mette Gundersen (Ap), som tidligere lokalt har gått i bresjen for en rekke bompengeprosjekter.

Det er virkelig noe tonedøvt over norske politikere. Vi har en finansminister som flirer hele veien til banken som resultat av høye avgiftsinntekter, samtidig som hverdagen for alle med vanlige og lavere inntekter blir tøffere og tøffere. Småbarnsfamilier, næringsdrivende og alle som er avhengig av bil opplever dype innhogg i lommeboken. Og så sitter lokalpolitikere og fantaserer om en ny bomfestning?

Byvekstavtalen, slik den foreligger nå, er overfor byens bilister et ran. Den legger i tillegg opp til at kommunen vil pådra seg en betydelig mengde økt gjeld. Da blir det lite igjen til nye skoler og sykehjem. Og hvert parti som støtter opp om dette kommer med sin egen ønskeliste. Da er det liten grunn til å tro at sluttresultatet er preget av måtehold hvis «alle skal få litt».

Byvekstavtalen bør skrotes. Kommunen kan imidlertid jobbe for å få tilbake en ordning med belønningsmidler, som ikke innebefatter bompenger. Det tvinger politikere til å vise litt magemål, og vil ikke medføre bompengefestningen rundt byen. Vi har faktisk bygget rikelig med veier til både bil og sykkel i mange tiår uten byvekstavtale. Kristiansand var faktisk en av landets beste sykkelbyer før det ble snakk om både belønningsmidler og byvekstavtale.

Jeg har allerede hørt kvedet fra tilhengerne av sistnevnte: «Dette er ikke realistisk uten bompenger». Det må i så fall bety at vi har en regjering som ønsker å tvangsinnføre flere bomstasjoner i Kristiansand. Og hvis regjeringen ikke vil gi en krone til utvikling av gode vei- og kollektivløsninger uten det premisset, så er det i alle fall en regjering som bør byttes ut.

Dessverre er det rødgrønne styret et angrep på folks lommebok. Nå nylig har det også blitt et angrep på landsdelen, med en E 39 som ender i en grushaug. Senterpartister er ute og taler for smalere veier, færre felt og lavere fartsgrenser. Sistnevnte må jo være myntet på Vedum: Det er jo livsfarlig å kjøre for fort i revers!

