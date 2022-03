I en tid hvor flere og flere store internasjonale organisasjoner og andre tar bladet fra munnen og sier at Israel med sin okkupasjon og ekspansjon fører en apartheidpolitikk, vil Israel og dets venner heller snakke om noe annet. «Whataboutism» kalles slik taktikk!

Israel har også i flere tiår forsøkt å få verdenssamfunnet til å fokusere på feil og angivelig hat i palestinske lærebøker, for å redusere politisk og materiell støtte til palestinerne.

Til slutt valgte Israels beste venn, USA, å la sitt utenriksdepartement («The State Department») sponse en stor undersøkelse av israelske og palestinske lærebøker. Initiativet kom fra «the Council for Religious Institutions in the Holy Land» («CRIHL» som er en paraplyorganisasjon for religiøse ledere i Israel og de okkuperte områdene). Konklusjonen ble blant annet at det var svakheter ved både israelske og palestinske lærebøker, men at «dehumanisering» og demonisering av «den andre» ikke var vesentlig. Skiftenes nevner at palestinske lærebøker «ikke inkluderer Israel» i kart over regionen. CRIHL—rapporten (2013) konkluderte med at 74 prosent av israelske lærebøkers kart ikke har med grenser for de palestinske (okkuperte) områdene, og heller ikke navngir dem, slik at det fremstår som israelsk territorium.

Israel har «ristet på hodet» etter hver nyansert rapport og får stadig frem nye ensidige rapporter fra proisraelske organisasjoner, som kun ser på de palestinske lærebøkene, ikke de israelske. Dette blir det ikke balansert forskning av, men det brukes for alt det er verdt i Israels «hashbara-/propaganda-program» inkludert MIFF og deres aktivister!

En Wikipedia-artikkel, «Textbooks in the Israeli-Palestinian conflict», gir en ganske god oversikt over denne debatten, selv om det alltid er en usikkerhet ved at hvem som helst kan gå inn og endre og rette på slike artikler på Wikipedia. Personlig opplevde jeg at noen to ganger raskt fjernet min anførsel om at sionisten Jacob Israel de Haan ble skutt og drept på åpen gate i Jerusalem i 1924 – etter at han var blitt økende kritisk til sionistenes behandling av araberne. Han så vel starten på «israelsk apartheid». En senere president i Israel ga ordre til drapet, fordi sionistene fryktet effekten av de Haan sine skriverier til Europa. Fortsatt står det bare de Haans fødselsdato og dødsdato på plaketten ved det kjente Homomonumentet (i Amsterdam) – som prydes av de Haans dikt. Og i Wikipedia-artikkelen om monumentet nevnes det altså fortsatt ikke at de Haan ble henrettet på åpen gata av sionistenes Haganah. Det er et tankekors at man opplever dette, når man nettopp har blitt fortalt om krigsforbrytelsene mot jøder ved besøk på Anne Frank Museet som ligger rett ved siden av Homomonumentet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.