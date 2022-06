Heldigvis beroliger de islamske menighetene oss med at terroraksjonen ikke har noe med religion å gjøre. 22. juli-terroristen var frimurer, betegnet seg som korsfarer og sa etter hvert at han trodde på Odin. Terroristen fra Bærum som tok livet av sin stesøster og angrep en moske, var påvirket av streng kristendom fra vår nordlige landsdel. Men handlingene har selvsagt ikke noe med religion å gjøre.

Hva er det som får mennesker i det som burde være en opplyst tidsalder, til å tilbe guder som i ytterste konsekvens vil ha dem til kutte av legemsdeler, til å steine, eller skyte andre mennesker? Hva får dem til å tilbe en gud som har tatt livet av millioner, blant annet alle de førstefødte i et land? Til å forfølge mennesker med annen seksualitet, først med prest og politi, så når det ikke går lenger, ved å nekte flagging som representerer gruppen, ved å rive ned de samme flaggene eller kalle dem pedo-flagg? Til å ville forby andre trosretninger, eller ønske dødsstraff for dem som tror på en annen gud, eller som tror på feil måte, eller ikke tror i det hele tatt? Til å nekte egne barn blodoverføring selv om de kan dø av en sykdom eller skade? Til å nekte å være sammen med egne barn om ikke de har den rette tro? Til å være medlem av en organisasjon der prestene gjennom århundrer fram til vår tid har voldtatt og misbrukt, og misbruket er blitt holdt skjult av de øverste lederne?

Kan dette ha noe med religion å gjøre? Kan det ha noe med at en legger fornuften til side? At en oppdrar barn på egne skoler der de lærer «sannhet» uten motforestillinger? For å sitere salig Ibsen: «Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.»

