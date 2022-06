Denne appellen skulle vært holdt på solidaritetsmarkeringen på Torvet i Kristiansand mandag kveld, som ble avlyst etter råd fra politiet.

I dag er det 53 år siden den moderne skeive kampen startet på det skeive utestedet Stonewall Inn i New York. I år er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Mye har skjedd på disse 50 årene. Men mye gjenstår.

Frykten som mange kjenner på etter lørdagens masseskyting er for mange av oss ikke en ny frykt. Skeive i Norge i dag må leve med vissheten om at man kan bli utsatt for vold for den man er eller for den man elsker. For vi kjenner statistikken. Vi vet at vi er utsatte.

Når vi skal ta samtalene videre, så er det også viktig å snakke mer om hva vold er og hvordan vold oppleves for ulike grupper. Vold er å bli skutt på eller slått ned på byen for å holde i hånda med kjæresten. Men det er også vold å ikke få lov til å definere seg som den man er, eller elske hvem man vil.

For hva gjør det egentlig med oss som mennesker når vi får beskjed om at barn ikke bør lære om sånne som oss på skolen, når vi får beskjed om at vi lider av vrangforestillinger eller når identiteten vår blir seksualisert, usynliggjort, latterliggjort, sykeliggjort eller stilt spørsmålstegn ved – igjen og igjen?

Vi må begynne å lytte til de av oss som har fortalt oss at de har vært redde lenge, at det har gjort vondt lenge. Vi må ta inn over oss historiene som fortelles om transfobi, homofobi, islamofobi og rasisme. Og vi må tørre å si fra – til onkelen som lurer på om det ikke ble litt mye Pride i år, til naboen som mener homofobi ikke lenger er et problem blant melaninfattige nordmenn eller til kollegaen som synes barn og unge bør skjermes fra å lære at noen ikke føler seg hjemme i det kjønnet de fikk tildelt.

Vi har alle et ansvar for å ta tak i den volden som gjør at både barn og voksne fremdeles i dag synes det er vanskelig og skummelt å fortelle om sin seksuelle orientering og/eller sin kjønnsidentitet. Men for å ta kampen videre er det også viktig at vi tar vare på oss selv.

Det er også lov å være redd, tom og motløs.

Det er lov å være sint.

Vi må ha rom for alle følelser i både oss selv og andre.

