Jeg synes nok Toril Hagerup-Jenssen i sitt innlegg onsdag 29. juni skulle hatt «vett» (for å bruke hennes eget uttrykk) til å la være å komme med en slik kommentar.

Det er jo sånn, Hagerup-Jenssen, at Kilden og Siloen for mange ikke betyr noe som helst. Mange gjør jo alt de kan for å profilere seg så godt de makter, men det betyr vel ikke at noen skal tvinge folk til å mene det samme? Jeg synes nok det var en svært nedlatende kommentar å servere Einar Øgrey Brandsdal. Og som mange som har hatt besøk av utlendinger vet, så er det natur, utsikt over skjærgården og miljøet som betyr noe. Kultur har de mer enn nok av i sine hjemland!

