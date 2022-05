Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Cyclops er en utbredt slekt av hoppekreps. Navnet kommer fra kyklopene i gresk mytologi, og de deler den egenskapen at de bare har ett enkelt, stort øye. Altså, en artsfrend av vår lokale sverm av cyclister, eh, syklister. På dagtid ser man bare hvitøyet. Stirrende mot sitt mål, som kan være: Komme på jobb før kantina stenger, eller komme hjem før sausen er kald.

Etter mørkets frembrudd lyser cyclistens ene store led-øye deg midt i fjeset. Minst 300 lumen. Spesielt ser det ut til at jo mer overraskende de kan komme på en stakkars fotgjenger, i minst 200 km/t, jo mer festlig er det. For dem. Det som tydeligvis er en del av en hemmelig plan, er å unngå forhåndsvarsel med den fantastiske nyvinningen som alle cyclopser er utstyrt med; sykkelbjellen!

I denne vår by, Kristiansand, deler fotgjengere, el-sparkesykler, rullestolbrukere, barnevogntrillere og syklister, byens nettverk av transportårer for de her nevnte brukere. Da spør jeg. Bør vi fotgjengere rådes til å bruke hjelm, vernesko og leggbeskyttere, før vi blir nedrent av vår lokale slekt av hoppekreps?

