Vi har alle intimsoner. Noen fysiske, men også noen psykiske, sjelelige eller åndelige. Typisk er at vi oppfatter dem som private og derfor ønsker å holde dem skjult for innsyn.

Kun kvalifiserte med legitime interesser, som samlivspartnere, leger og psykologer, har erfaring med og kjennskap til våre erogene soner, sykdommer, skavanker og annet hvor alle andre møter et stoppskilt.

Vårt åndelige og sjelelige liv er ikke annerledes. De fleste føler det ubekvemt å bli konfrontert av fremmede med spørsmål som «Er du kristen?» eller «Tror du på bønnesvar?»

Tro og tvil bringer lett opp utfordrende spørsmål som «Hva er egentlig meningen med livet?» eller «Er jeg egentlig verd å elske?» For mange er slike tanker forbundet med den grunnleggende livsangsten, som gjerne gir seg utslag som følelsen av alltid å komme til kort, forvirring og usikkerhet fremfor avgjørende veivalg i livet og uroen ved tyngden av ansvaret.

Det er faser i livet når det å konfrontere oss selv med slike spørsmål, med det å være til, eksistere i egne og andres øyne, og på hvilken måte, gjør oss mer sårbare enn ellers. Ungdomstiden er en slik fase. Det tar tid «å finne seg selv».

Her er det Den norske kirke inviterer 14-15-åringer til offentlig å følge opp et religiøst løfte de for øvrig aldri har gitt. Foran pårørende, venner og menigheten for øvrig skal de gjennomgå et rituale hvorved de tilsynelatende forutsettes, og uansett fremstår som, å bekjenne sin kristne tro.

Ordet 'prostitusjon' er latinsk av opphav og betyr «stille ut, stille offentlig frem». I dagligtalen er vi sjelden i tvil om det nedverdigende ved det å blottstille seg seksuelt når motytelsen ikke er kjærlighet, men penger, gaver og/eller status. Å utnytte dette bytteforholdet oppfatter vi som krenkende, og kjøp av seksuelle tjenester har siden 2009 vært straffbart. Slike kjøp fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel inntil to år.

Det er på samme måte en krenkelse å foreta en provoserende religiøs konfrontasjon overfor unge, umodne 15-åringer, som for de flestes del underkaster seg denne fremsyningen fordi «alle andre gjør det». Ifølge undersøkelser så sent som fra 2019 ligger antagelig dessuten motivasjonen i bankkontoen som gjennomsnittlig vokser med rundt 50.000, foretrukne kontante, kroner som konfirmasjonsgaver.

Man har «stilt seg offentlig frem» og mottatt vederlaget i kontanter. Bytteforholdet er åpenbart.

1. juli bekjentgjorde for øvrig Ipso en ny undersøkelse. Den viser at bare en av fem mellom 15 og 24 år tror på Gud.

Så – hvor ble det av konfirmasjonsløftet?

