Selv eier jeg et treningssenter hvor vi taper ca. 500 000 pr. år med dagens priser.

Det er noe fundamentalt galt i Norge nå. Det er ikke lenger sånn at vi gir til de fattige. Vi gir til alle, og aller mest til de rikeste av oss. Vi gir milliarder til mennesker som ikke er fattige. Selv om vi fortsatt har over 100.000 barn som er fattige.

Bedriften Geheb var tidligere i sommer ute i avisen og klaget på at kostnadene i år kom til å øke med ca. 1 mill. Det høres mye ut. En rask sjekk av regnskapet viste at bedriften tjente 8 mill. før skatt i 2020. En million i økte kostnader betyr at resultat går ned til 7 mill. Bør være til å leve med det også.

I dag er regnskapsfører Valsgård ute med et varsko om at bedriftene i store deler av landet kan bli ulønnsomme i en periode. Han frykter for at både bilvask og bakeri skal gå konkurs. Han trekker fram Slakter Eide. De hadde et overskudd på 6 mill. i 2021. Han nevner også støtte under pandemien som en god modell. En modell hvor milliardær Stordalens formue gikk fra anslått 27 milliarder til 17 milliarder. Selv med 17 milliarder i verdi fikk han Coronastøtte på flere hundre millioner. Er det noe som tror at andre ikke hadde overtatt hotellene hans om han hadde gått konkurs?

Som bedriftseier vet vi at det svinger. Noen år har vi fantastiske overskudd. Andre år ikke. Nå er det strømprisene som reduserer overskuddene og gir noen tap. Det finnes få gode grunner til å gi oss gratis penger. Prisene er høye fordi det er knapphet på energi. Statsstøtte vil forhindre nødvendig strømsparing og holde liv i de svakeste bedriftene.

Staten bør hjelpe de som virkelig trenger det. Gi mer til de nederst ved bordet. Næringslivet bør de holde seg unna. IMF (Det internasjonale pengefondet) er nå ute og advarer mot å gi støtte til strømprisene. Det krever en sterk regjering å si nei til et næringsliv med hånda langt ned i honningkrukka. Spesielt i et land med en ekstremt stor stat som flyter over av penger. Politikerne lukker øynene og tar penger fra neste generasjon. For å skjerme et næringsliv fra helt nødvendig omstilling. På den måten arver våre barn mindre penger og færre arbeidsplasser. Det er et trist skue. Selv om gratis penger hjelper litt på humøret.

