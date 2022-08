Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Etter å ha vært med på det verste angrepet på lokaldemokratiet i byens historie, og vært en del av den største politiske fadesen jeg har sett fra noe parti i moderne tid, advarer altså Demokratenes Nils Nilsen oss mot det han kaller «sør som før».

Vi har i tre år sett hva slags alternativ Nilsen og hans partifeller ønsker å tilby, så jeg må si at tanken om et lokaldemokrati der de voksne kommer på jobb og samarbeider, høres helt himmelsk ut. Sjelden har det vært så mange fordyrende ledd i et lokaldemokrati, som når Nilsen og hans partifeller i Demokratene steller i stand sitt sirkus av politiske omkamper.

Det er selvsagt ikke bare Nils Nilsen og Demokratene som har bidratt til kaoset, for denne bystyreperioden har vært preget av det jeg kaller partihoppere. Det er nok Demokratene som har rekorden, som mistet halve sin bystyregruppe, men det er verdt å legge til at det også har vært noen politiske spillere fra Folkelista som står for noen av de store bidragene til det politiske kaoset.

Svein-Harald Mosvold Knutsens overgang til Pensjonistpartiet, der han var med å sikre den rødgrønne koalisjonens undergang, og vedtak av borgerlig budsjett, står som et regelrett grufullt eksempel på den typen politisk spill som gjør at undertegnede synes «sør som før» høres ut som et bra alternativ.

Det er også utrolig viktig at ikke vi glemmer at de nevnte kreftene fra Demokratene og nå Pensjonistpartiet, ikke lenger er vår tillit verdig.

Innlegget er forkortet. Red.

