Et lite tilbakeblikk: I Norge ble rasjoneringskort innført i 1917-1918, da den første verdenskrig medførte forsyningsproblemer, spekulasjon, hamstring og matmangel. Rasjoneringskort for brød og enkelte andre matvarer ble tatt i bruk i januar 1918, og var i bruk fram til sommeren etterkrigsåret 1919. Mot slutten av krigen rammet dyrtida mange hardt i Norge. Familier slet for å opprettholde tilværelsen. Mens leveomkostningene var steget med 137 prosent i Norge var de tilsvarende tallene for Sverige og Danmark 94 og 66 prosent. (Hmm..minner om dagens situasjon).

Er det dette vår regjering ønsker seg tilbake til? Forsyningsproblemer, spekulasjon, hamstring og matmangel? Jeg bare spør. Du og jeg sitter med svaret.

Neste valg må og skal være et valg for folket. Vi må ha en regjering som setter det norske folk foran sin egen politiske dogme. Dette gjelder også for vårt lokale styresett. Bryt partigrensene og sett fokus på hvordan folket best kan tjenes.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.