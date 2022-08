Det er utrolig flott når elever engasjerer seg ut over det som forventes, slik som det gjøres her. Det skapes da en mulighet for diskusjon og utvekslinger av erfaringer. I undervisning generelt og i idrettsfag spesielt er vi helt avhengig av medvirkning fra bla. elevene selv, elevene ser og opplever skolen utfra deres ståsted og situasjon. Det er et meget viktig perspektiv. Lytte til elevene og trekke de inn i sin egen studiesituasjon. Denne medvirkningen beriker skolen og faget uten tvil. Dette må være inkludert og innarbeidet i det vi i skolen kaller for elevmedvirkning.

Her mener vi at videregående skole med flere har et stort potensial, vi involverer ikke elevene (les: brukerne) tilstrekkelig. Samfunnet generelt er for «voksenstyrt», vi voksne skal bestemme og ta ansvar for alt med aktiviteter med mer.

Kronikkforfatteren viser til kompetansemål til breddeidrettsfaget og det skal være retningsgivende for vår undervisning i faget.

Det må også eventuelt vikarlærere ta utgangspunktet i.

Iris Benum Bjoraa har også et meget godt poeng når det gjelder opplevelsen hennes i hvorfor skal de testes på 1500 meter i friidrett i breddeidrett? Og heller bruke for eksempel en utholdenhetstest som Cooper-test. Mye bedre rettet inn mot kompetansemålene i faget. Og er som kronikkforfatteren sier en mer anonym måte å bryte ned for eksempel prestasjonspress og konkurransejaget på.

Breddeidrettsfaget er et meget spennende fag, både for elever og lærere. Det gir mange gode muligheter for læring og utvikling. Det er et praktisk fag og som samtidig kan være bra for at alt ikke skal bli så teoretisk.

Kroppsøving og idrettsfag må ikke bli fag og et fagområde hvor skolene ikke bryr seg om fagplaner og fagfornyelsen.

Fagfornyelsen sier tydelig bla at folkehelseperspektivet må inn i skolen og skal være en rettesnor gjennom alle årene i videregående skole.

Takk for engasjementet ditt Iris, håper du får en bedre opplevelse i VG 3, det fortjener du!

Sportslig hilsen

