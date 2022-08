I ditt siste leserbrev fastslår du masse negative effekter av kommunesammenslåingen. "Rasering" av eldreomsorg, skoler, barnehager, byggesaksavdelingen, alt uten dokumentasjon.

Bygger du din negativitet på rykter og bygdesnakk eller egne opplevelser?

Jeg tror du og andre Søgne-innbyggere vil få mye tøffere tider dersom denne reverseringen skulle bli gjennomført. Jeg kan selvfølgelig ikke dokumentere dette. Derfor skriver jeg at jeg tror, for jeg vet ikke. Og det gjør ikke du heller. Men det strider i mitt hode mot all sunn fornuft at vi skal ha så små kommuner som bl a Søgne. De siste tiårene har samfunnet vært gjennom enorme utviklinger hva gjelder kommunikasjon. Vi har bl a fått effektive kommunikasjonskanaler via data og bedre veinett. Dette gjør det ufattelig mye enklere å kommunisere enn det var "før i tiden". Vi trenger ikke et kontor på "hvert hjørne".

Jeg vet imidlertid at jeg prater for døve ører når jeg henvender meg til deg, for du har bestemt deg uansett motargumenter. Det er fristende å si at jeg ikke unner deg og dine "medaktivister" å bli innbyggere i Kristiansand. Men jeg er ikke så "liten".

Og jeg er ganske så sikker på at et stort flertall av Søgnes innbyggere ser fordelene med å bli en del av storkommunen som større enn ulempene.

Så la nå politikerne og byråkratene få fred til å jobbe med det de skal, nemlig gi oss innbyggere en god kommune å bo i. En reversering av sammenslåingen vil sette oss langt tilbake da alt må settes på vent i mange år fremover. Men i likhet med Rom kommer ikke Storkristiansand til å bli bygd på en dag. Vi må akseptere at ting tar tid.

