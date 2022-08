Kjære Tronn, jeg forventer ingen forståelse fra deg ang Søgne kommune, som er blitt offer for tvangsammenslåingen. Nå ville jeg lest litt bedre om jeg var deg og faktisk sett at dette er sjekket ut i det vide og det brede. De eldre har fått det mye dårligere, skolene er blitt mye dårligere økonomisk stilt og byggesaksavdelingen vet alle at er flyttet, det trenger du ikke informere om. Barnehageniste er en dårlig løsning når de har fått mat der i årevis. Sist men ikke minst så bygger jeg mine utsag på feil og dårlig arbeid utført av Kristiansand kommune.

