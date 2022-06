For ca. 15 år siden hadde jeg et innlegg her i avisen med overskriften «Farten dreper?» Her fokuserte jeg på at det ikke kun er høye hastigheter som kan medføre ulykker, men ikke minst veienes beskaffenhet. Jeg nevnte bl.a. at ulykkesstatistikken, herunder dødsulykker i Vestfold hadde gått dramatisk ned etter at motorveien ble tatt i bruk.

Nå er det altså blitt en realitet at E 39-utbyggingen videre vil bli utsatt. Her snakker vi om betydelige strekninger hvor man fortsatt må slite med veier som tilhører det forrige århundre. Statistisk vet vi at det også skjer mange ulykker på disse strekningene. Det er ingen som betviler at veienes beskaffenhet ofte er den indirekte årsaken til disse. Utsettelsen av ringveien rundt Kristiansand medfører en enda lengre periode med lange køer i rushtrafikken. Ringveien vil nødvendigvis redusere disse, og trafikken vil totalt sett derfor også bli langt sikrere.

Ved utsettelse av ny vei og langt sikrere vei på de allerede vedtatte strekningene, og at begrunnelsen hovedsakelig er økonomi, så må det kunne tolkes at myndighetene prioriterer penger fremfor liv og helse. Det er for meg en selvfølge at Støre & co. må hente penger til å gjøre utbyggingene mulig. Landet tjener for tiden «penger som gress» på blant annet olje og gass, så her ligger det et potensial for hvor pengene kan hentes fra. I tillegg har vi selvsagt oljefondet.

La liv og helse være viktigere enn penger!

