Før Søgne ble utsatt for et demokratisk overgrep fra daværende regjering, var Søgne en robust kommune.

Regjeringens målsetting var; småkommuner skulle slås sammen til større robuste kommuner. Fornuftig.

Søgne var ingen småkommune. Søgne var en kommune i kraftig vekst. Den hadde god økonomi med årlige overskudd. Rimelig store fond og penger på bok for å si det slik. Bra tilbud for innbyggerne, med stort sett fornøyde Søgne-boere slik tilfelle er i de fleste kommuner.

Ved sammenslåings-prosessen var det ikke måte på hvor fint alt skulle bli. Det beste i hver kommune skulle legges til grunn, det samme omfattet nærhetsprinsippet.

Ble det slik? Ble det gull og grønne skoger? Det vil være dumt å avvise at det på enkelte felt ikke har vært en positiv utvikling. Men generelt har dette ikke vært tilfelle. Mye har blitt dyrere og med en betydelig økning av eiendomsskatten. Og nærhetsprinsippet er ikke lagt til grunn. Dessverre.

Det utvises nå en rørende omsorg for Søgne folks ve og vel, dersom sammenslåingen blir reversert. Det var heller sparsomt, for ikke si taust, fra samme hold da tvangssammenslåingen ble bestemt. En beslutning mot folkeavstemming og opinionsundersøkelse. Ytterst merkelig tatt i betraktning den voldsomme interessen, nå, for demokratiske prosesser!

Søgne kunne utmerket godt ha klart seg som egen kommune. Den hadde god økonomi, stor vekst med god utvikling av basistjenester. Kan noen forklare hvorfor Lillesand, Vennesla, Birkenes samt alle småkommunene på Agder klarer seg bra økonomisk mens Søgne angivelig ikke kunne. Med en rettferdig fordeling av gjeld etc ved ev adskillelse, er jeg sikker på:

Søgne vil gjenoppstå som en god og trygg kommune for befolkningen.

Leve Søgne!

