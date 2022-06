Jeg startet, i skrivende stund for to døgn siden, Facebooksiden «Ja til Søgne i Kristiansand». Vi passerer i dag (fredag) 3000 medlemmer og tallet vil sannsynligvis i løpet av få dager passere antallet medlemmer i Nei-sidens FB-side. Da er vi større enn Nei-aksjonen.

På vegne av oss som står bak «Ja til Søgne i Kristiansand» forventer vi derfor at kommunalminister Gjelsvik så snart som mulig kommer til Søgne for å møte oss. Vi ser frem til et slikt møte, for å fortelle ministeren og hans våpendrager Mykjåland, at vi mener det beste for Søgnes befolkning og arbeidsskapende næringsliv m.m., er klart best tjent med å styrke regionhovedstaden Kristiansand. Ikke lamme den og svekke muligheten for en robust og fremtidsrettet kommune.

Du er herved invitert, og vi forventer faktisk at du kommer på besøk og lytter til vårt budskap. For det er vel ikke slik at du bare vil lytte til en side av saken?

Velkommen til Søgne, så skal vi gi deg en lærepenge i folkelig engasjement du sent vil glemme.

