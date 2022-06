Jeg mener at våre politikere i storkommunen spiller et skittent politisk spill i saken om folkeavstemningen og oppløsning av storkommunen.

Foto: Kjartan Bjelland

Søgne og Songdalen ble jo ufrivillig sammenslått med Kristiansand etter at de hadde gjennomført en folkeavstemming der flertallet ville være en liten kommune og ikke tilhøre Kristiansand. De burde jo derfor bli egen kommune igjen hvis flertallet av innbyggerne stemmer for å gå ut igjen. Når politikere nå gjør alt for å hindre at dette skjer, er det jo en stor trussel mot demokratiet. Dette viser at de hverken lytter til eller respekterer innbyggernes valg.

Tror veldig mange i Norge har problemer med å stole på at politikerne i landet vårt handler til landets og innbyggernes beste. Til det har de sviktet og brutt for mange løfter som de gikk til valg på de siste årene.

Jeg skulle ønske at vi kunne hatt mer direkte demokrati i Norge. Og med alle digitale løsninger burde det vært lett å få til. Folkeavstemming i store saker der mange blir berørt for eksempel økonomisk.

