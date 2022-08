Regjeringa har sett ned eit utval for å reformere helseføretaka, og skal legge fram ei innstilling i mars 2023. Personleg har eg vore skeptisk til noko av tenkinga rundt helseføretaka, men ser og mange positive sider ved den. Ei integrering av perspektiv frå den gamle lov om sosiale tenester inn i lov om tverrfagleg spesialisert rusteneste, ville kanskje vere bra. Etter mi mening gjeld det om ikkje å strømlinjeforme arbeid med helseproblem. Det er viktig med overlappingar til ei viss grad og det er viktig å differensiere etter fagområde.

Eg trur godt den regionale organiseringa, med helseføretaka stort sett kan haldast slik den er, men måten ulike fagområde innan sjukehusa vert finansiert på, og kva perspektiv som er lagt inn i Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i sjukehus er viktig å revurdere. Kanskje også litt den politiske kontrollen.

I denne samanheng håper eg utvalet ser på korleis den sosiale dimensjon er ivaretatt i lova, som del av eit helseproblem for rusavhengige. Eg trur rusproblemet vanskeleg kan behandlast fullt ut, utan å fokusere både på det sosiale og det fysisk helsemessige, også i sjukehuset. Rusproblemet er ikkje berre eit indre biokjemisk problem, men eit sosialt problem. Her vil både finansieringsordninga og perspektiv i lova, verke inn som føring for den terapeutiske praksis.

Ved ARA, døgnbehandling, med 12-trinnsmodellen, var det mange som før helseføretaka si tid var bekymra for om eininga fekk mindre fridom til å arbeide førebyggande med barn og unge i eit familieperspektiv, slik ein gjorde med stor suksess på 1990-talet, under lov om sosiale tenester.

På den tida var det rammefinansiering, som gav fridom for terapeuten til å anvende si tid og metodar fleksibelt, trekke inn relevante pårørande og personar i det sosiale nettverk, utan å tenke på kor mykje inntekt det gav. Ein stod og friare i bruk av metodar (individualsamtale, nettverkssamtale, ansvarsgrupper eller gruppebehandling av pårørande utan diagnose).

Når helseføretaka kom, vart det innført eit stykkpissystem som gjorde det vanskeleg å oppretthalde denne praksisen. Det vart ei sterkare individualisering. Ein skulle ha flest mogeleg individualsamtalar pr terapeut, for å auke ei inntekt, som staten sjølv administrerer. Produktiviteten vart rett nok meir synleg, men det gav ei uheldig føring når finansieringssystemet poliklinisk gir størst inntekt for individuelle samtalar.

Finansieringsordninga svekka familieperspektivet internt i den avdeling som idag fungerer som ARA-rus, 12-trinnssavdeling, samanlikna med det som var finansieringsordninga under lov om sosiale tenester. Dette fekk den konsekvens at eininga ikkje lenger kunne ha langtidssamtalar med barn og unge, utan at dei hadde diagnosar. Heller ikkje drive eigne gruppesamtalar innad i eininga for barn og unge, for dei av foreldre som var i behandling. Dette undergrov arbeidet etter familiemodellen tiltaket arbeider etter. Det er nyleg også kome forslag om å redusere tida i døgn, og erstatte deler av behandlinga med dagbehandling.

Her vil eg hevde, ut frå eit sosialt perspektiv, at sjukehuset kan ikkje sjå bort frå at det er ein del pasientar som har dårlege sosiale kår i kommunane. Det er slett ikkje alle som kjem inn i den såkalla basisgruppa ved «12-trinnsavdelinga», som har ei trygg og god ramme for sin bustadsituasjon. Dette, saman med nettverksstyrking er viktig som grunnlag for tilbakefallsførebyggande behandlingsarbeid etter den intensive delen av behandlinga.

Det vi veit er at pasientar treng ulik tid.

Ei studie ved forskingsavdelinga ved ARA på 1990-talet, viste at pasientar med ein kompleks problematikk klarte seg best, når dei fekk eit opphald ved ein institusjon før den intensive behandlinga ( i dette tilfelle Loland behandlingssenter), slik at problematikken kunne avklarast og vedkomande kunne legge til rett for tida etter behandlinga. Det kunne skape større ro og evne til å gjere bruk av eige endringspotensiale. For ein del pasientar kan det også vere nødvendig med litt tid i etterkant av den intensive behandlinga. Kanskje sjukehuset bør inngå ein avtale med Loland igjen, for nokre, før inntak i den intensive behandlinga?

I helseføretaket kan ein lett falle ned på ein individuell medisinsk praksis, utan samtidig å arbeide med haldningar i det sosiale nettverk. Dette kan ramme dei behandlingar der nettverket er viktig som del av behandlinga og kan vere årsaka til at mange familiar med rusvanskar ikkje får den behandlinga dei treng. Ein bør i utvalet regjeringa har sett ned, vurdere differensierte finansielle rammer, etter ulike fagområde sine behov, og kanskje også nemne i lova ein viss rett til fagleg autonomi innan ulike fagfelt.

