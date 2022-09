Det er 70 år siden jeg paraderte. Det var i barnetoget på 17. mai i 1950-årene. På det tidspunkt var jeg selvsagt for ung til å forstå symbolikken og bakgrunnen for feiringen av nasjonaldagen.

Som voksen er barnetoget for meg det vakreste og mest symboltunge uttrykk for vårt demokrati, vår frihet og fred.

De siste 70 år har jeg ikke gått i et eneste demonstrasjonstog, til tross for politisk interesse over gjennomsnittet og til tider engasjert.

Jeg har for eksempel alltid vært motstander av atomvåpen, men aldri gått i demonstrasjonstog mot dette svineriet.

Jeg har hele mitt voksne liv vært en ihuga tilhenger av norsk EU-medlemskap. Stemte «ja» i begge folkeavstemninger (1972 og 1994). For meg har medråderett vært viktigere enn sjølråderett for et lite land som Norge i en turbulent og uforutsigbar verden. Allikevel har jeg aldri gått i demonstrasjonstog under parolen «ja til EU».

Jeg støtter de lesbiske og homofiles krav om likestilling og generell aksept i sivilsamfunnet og offentlige sammenhenger. Jeg har aldri gått i Pride-parade eller andre parader, men støtter og respekterer disse paradene og deres deltagere. Pride er en helt legitim uttrykksform i vårt demokrati.

Grunnen til at jeg ikke går i demonstrasjonstog og paraderer er at det gir meg en følelse av kvelende meningsklaustrofobi. En følelse av «enten er du med oss eller mot oss». En følelse som henleder tankene mine på massesuggesjon. Regimer i nåtid og fortid jeg helst ikke vil relatere til.

Pride har i dag vokst seg til å bli en betydelig opinions- og maktfaktor i Norge. I dag finnes det knapt en politiker som våger å takke nei til deltagelse i Pride. Frykt for å måtte stå skolerett i offentlig gapestokk synes å være reell dersom de takker nei.

For kort tid siden fikk jeg invitasjon til et heldags fylkesmøte i Agder Venstre. På programmet sto blant annet deltagelse i Pride- parade etter lunch. Jeg takket nei til hele møtet.

Prides økende oppmerksomhet synes jeg er vel og bra. Det jeg ikke synes er vel og bra, er å bli møtt med homofobikortet og anklager om homofobi de gangene jeg ikke har vært enig i hva Pride representerer. Jeg synes heller ikke det er vel og bra å bli møtt med homofobikortet og anklager om homofobi dersom man ikke liker deler av den kunst og andre aktiviteter som er merket med prefikset «Skeiv». Hvorfor i all verden må kunst være merket med «Skeiv»?

Dersom en situasjon skulle oppstå som setter ytrings- og meningsfriheten i fare, inkludert Prides rett til å paradere, vil jeg garantert stå på barrikadene for å forsvare deres demokratiske rettigheter.

Dersom Pride, som representant for de lesbiske og homofile, ønsker å bli tatt på alvor ut over egen menighet, i dialogen med den del av sivilsamfunnet som ikke aksepterer deres legning, holdninger og budskap, må de slutte å spille ut homofobikortet i enhver diskusjon. De må slutte å spille på offerrollen. Først da vil de få den respekt de ønsker å oppnå.

