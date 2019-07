Noen sommerobservasjoner og refleksjoner

Etter ukevis med en overflod av innlegg i Fevennen om pro et contra for Kunstsiloen, nesten like mange innlegg om bompenger og ny vei ved Gartnerløkka og om posisjoneringer foran det kommende kommunevalget, syntes jeg det var på tide å stoppe opp og reflektere litt fra stolen min på den gode vestvendte verandaen på Hølleveien i Søgne, på naturen omkring og hva som skjer der i min nærhet i disse sommerdagene.